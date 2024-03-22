Росія збирає 300 тисяч солдат для оточення Харкова – подробиці

Міністерство оборони росії планує мобілізувати 300 тисяч військових для наступу та оточення Харкова.

Про це повідомляє “Верстка” з посиланням на чотири джерела, близькі до адміністрації президента і в міноборони РФ. Передає НСН.

“Наступний за планом – Харків, зі збереженням міста. А це можливо тільки в разі оточення. Не вистачає 300 тисяч “рил”. Тому все вже готово до мобілізації 2.0″, – сказало джерело у внутрішньополітичному блоці АП РФ.

Зазначається, що на фронт можуть насильно відправити резервістів, “загнати на контракт” строковиків, а також мобілізувати росіян, які зараз у запасі.

Осаджувати найбільше місто на сході України – Харків – відправлять тих, хто зараз “прикриває” кордони від обстрілів ЗСУ під Бєлгородом і Курськом.

“А їх змінять строковики – без місяця дембеля та резервісти”, – сказано в публікації.

У кількох військкоматах і держструктурах у Москві “Верстці” підтвердили, що наразі займаються підготовкою “броней” від мобілізації. Також джерела в міноборони розповіли ресурсу про підготовку зборів, за підсумками яких щонайменше частину “запасників” хочуть мобілізувати або примусити підписати контракт і відправити воювати в Україну.

“Ідея примушувати підписувати контракт “не миттям так катанням” пов’язана з тим, що потік охочих поїхати воювати з Україною вичерпується. Порівняно з початком 2023 року, коли, за словами Шойгу (міністр оборони РФ – УНІАН), міноборони отримало приблизно 400 тис. нових солдатів, темпи набору сильно знизилися”, – ідеться в статті.

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