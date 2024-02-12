РФ тримає у Чорному морі ракетоносії з “Калібрами” – ВМС

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі ракетоносії, включаючи три носії крилатих ракет “Калібр” Про це повідомили Сили оборони півдня України, передає НСН.

РФ тримає у Чорному морі ракетоносії з “Калібрами”

Станом на 7:30 ранку у Військово-морських силах ЗСУ повідомили про присутність 5 російських кораблів у Чорному морі, включаючи два ракетоносії. Однак через кілька годин вони попередили, що російські війська вивели на бойове чергування ще один корабель.

Сили оборони півдня України попередили, що до двох фрегатів додався один малий ракетний корабель. Сумарний залп “Калібрів” при цьому може сягати 24 ракет.

“Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно”, – попередили українців.

Також один російський корабель перебував у Азовському морі. У ВМС ЗСУ зазначили, що протягом 11 лютого на користь росії прохід Керченською протокою здійснили 7 суден до Азовського моря, з них 4 рухалися з протоки Босфор. У Чорне море увійшли 15 суден, із них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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