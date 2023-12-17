Реакція буде жорсткою: поліція нагадала про заборону салютів та петард

В Україні продовжує діяти заборона на використання піротехнічних виробів. Відповідний закон Верховна Рада прийняла 11 квітня 2023 року. Про це нагадав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає НСН.

Поліція нагадала про заборону салютів та петард

На думку Олексія Білошицького, доволі дивним є те, що за реалій щодення виникає бажання запустити салют чи жбурнути пару-трійку гучних петард.

“Якщо коротко — використання, продаж та передача феєрверків заборонена. Щодо порушників заборони на використання салютів, феєрверків та петард застосовуються санкції, як адміністративного, так і кримінального характеру. Але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших”, – зазначив Білошицький.

Водночас він підкреслив, що реакція на ігнорування заборони буде жорсткою та безкомпромісною. Також Білошицький нагадав, що комендантська година у країні не скасована.

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