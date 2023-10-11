Українські громадяни, які перебувають в Польщі, мають можливість отримати тимчасове житло або іншу необхідну підтримку. Посольство України в Польщі зібрало всі необхідні контакти, до яких за потреби можна звернутися. Про це пише Інформатор, передає НСН.

Пункти допомоги українцям у Польщі: куди можна звернутися, щоб отримати допомогу

Шукачам притулку рекомендують ознайомитися з інформацією, яка розміщена на офіційній сторінці посольства України в Польщі у розділі “Центр допомоги громадянам України” та на електронній сторінці, яку створив уряд Польщі.

Також українці можуть зателефонувати на гарячі лінії допомоги тимчасово переміщеним особам Управління у справах іноземців Республіки Польща за номером: +48 47 721 75 75, до Фонду справедливості Республіки Польща, яким керує Міністерство юстиції, на номер: +48 222 309 900. До того ж діє гаряча лінія Управління Верховного комісара ООН у справах біженців: 800 012 948.

Звернутися за допомогою можна й до найближчого Центру соціального захисту (Ośrodek pomocy społecznej), Центру допомоги сім’ї (Centrum Pomocy Rodzinie), Повітового староства Республіки Польща (Starostwo Powiatowe). Також українцям допоможуть в таких організаціях:

міжнародні організації;

громадські організації;

фонди;

культурні чи інтеграційні центри (наприклад, Центр допомоги мігрантам (Caritas Polska), Блакитна точка (ЮНІСЕФ, УВКБ ООН), PFM, Fundacja Leny Grochowskiej, Український дім, Fundacja Ocalenie тощо).

“Докладніше з алгоритмом дій та адресами українських дипломатичних установ у Республіці Польща шукачі притулку можуть ознайомитися за посиланням“, – кажуть в Мінреінтеграці.

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