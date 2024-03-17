Прикордонники надіслали росіянам вибухові “правильні бюлетені” (фото, відео)

Прикордонники України продемонстрували свій спосіб відзначити вибори президента росії. Вони надіслали росіянам вибухові “правильні бюлетені” різних калібрів противникам.

“Вибухове” відео “привітання” опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України 17 березня. Передає НСН.

“Українські прикордонники теж не стоять осторонь псевдовиборів на болотах і надсилають свої “бюлетені” прямо на голови окупантам. Допомагаємо зробити правильний вибір. 82-мм, 105-мм чи 120-мм “бюлетені”… Обирайте самі”, – йдеться в публікації.

Зокрема, прикордонники написали на снарядах слова привітання, а також розповіли про свій “вибір”.

“Якщо ви ще не визначилися з вибором, тоді 82-й мм бюлетень летить до вас. …Вітаємо п***в з виборами. Наш голос – за 120-й”, – кажуть бійці на відео.

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