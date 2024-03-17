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Війна

Прикордонники надіслали росіянам вибухові “правильні бюлетені” (фото, відео)

надіслали росіянам вибухові

Прикордонники України продемонстрували свій спосіб відзначити вибори президента росії. Вони надіслали росіянам вибухові “правильні бюлетені” різних калібрів противникам.

“Вибухове” відео “привітання” опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України 17 березня. Передає НСН.

надіслали росіянам вибухові

“Українські прикордонники теж не стоять осторонь псевдовиборів на болотах і надсилають свої “бюлетені” прямо на голови окупантам. Допомагаємо зробити правильний вибір. 82-мм, 105-мм чи 120-мм “бюлетені”… Обирайте самі”, – йдеться в публікації.

надіслали росіянам вибухові

Зокрема, прикордонники написали на снарядах слова привітання, а також розповіли про свій “вибір”.

надіслали росіянам вибухові

“Якщо ви ще не визначилися з вибором, тоді 82-й мм бюлетень летить до вас. …Вітаємо п***в з виборами. Наш голос – за 120-й”, – кажуть бійці на відео.

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