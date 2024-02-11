“Просто не було де жити”: полонений росіянин розповів про мотивацію воювати в Україні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець виклав у мережу відеозапис, на якому полонений росіянин розповів про мотивацію воювати в Україні. Передає НСН.

Полонений росіянин розповів про мотивацію воювати в Україні

Його запитали, чи він прибув добровольцем до України, і він відповів, що прийшов служити за контрактом.

Потім окупанта запитали, яка була мотивація йти на війну, на що він сказав: “Мені просто не було де жити”.

Лубінець прокоментував таке відео та наголосив:

“Ось яка “мотивація” росіян йти воювати в Україну та вбивати людей. 718 днів російські військові безжально та цинічно знищують український народ, забираючи життя дітей, жінок та чоловіків”, — написав він.

Омбудсмен додав, що Україна має зробити все можливе, аби росія відповідала за скоєні злочини та за кожне життя, яке відібрали окупанти.

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