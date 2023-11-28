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Кримінал

Понад 3 мільярдів гривень збитків: кіберполіція ліквідувала міжнародну хакерську групу

кіберполіція ліквідувала міжнародну хакерську групу
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Кіберполіція та слідчі Національної поліції зупинили діяльність потужної міжнародної команди хакерів. Зловмисники атакували провідні світові компанії за допомогою розроблених ними вірусів-шифрувальників. Про це повідомила Національна поліція України, передає НСН.

Понад 3 мільярдів гривень збитків: кіберполіція ліквідувала міжнародну хакерську групу

Хакери здійснювали атаки на сервери провідних світових компаній, за допомогою розроблених ними вірусів-шифрувальників.

Хакери зламували акаунти працівників підприємств, а потім розповсюджували шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. Таким чином вони отримували доступ до серверів та викрадали з них інформацію.

“Після цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і ставали непридатними. За дешифрування інформації члени міжнародної хакерської групи вимагали мільйонні виплати у криптовалюті”, — розповіли у кіберполіції.

Поліції вдалося встановити, що за кілька років протиправної діяльності зловмисники зашифрували понад 1000 серверів світових підприємств. Це спричинило збитки на суму у понад 3 мільярди гривень в перерахунку на національну валюту.

Збитків зазнали компанії з усього світу

“Зловмисники атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року. У результаті багатомісячної кропіткої роботи українські правоохоронці за сприяння колег з США, Норвегії, Нідерландів, Німеччині та Франції ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників”, — розповів начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Загалом під час міжнародної поліцейської операції правоохоронці в багатьох куточках світу провели 30 обшуків та припинили діяльність угруповання.

Понад 3 мільярдів гривень збитків: кіберполіція ліквідувала міжнародну хакерську групуПонад 3 мільярдів гривень збитків: кіберполіція ліквідувала міжнародну хакерську групу

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