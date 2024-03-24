Польща хоче напасти на Україну – черговий фейк росіян

Відомо черговий фейк росіян. Вони вигадали, що нібито Польща хоче напасти на Україну та готує до відправки найманців з кримінальним минулим.

Інформацію спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає НСН.

Росіяни поширюють неправдиву інформацію про те, що польська влада вирішила випустити на волю 20 тисяч ув’язнених і відправити цей кримінальний “десант” на Львів.

“Правда: російська пропаганда від початку повномасштабної війни заявляла, що Варшава нібито готується напасти на Україну, щоб окупувати частину її територій”, — йдеться у повідомленні.

Росіяни у своїх “історіях” обирають різні “причини” для нападу — історичні, “борги” тощо. Саме цей фейк побудований на безпідставних припущеннях.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що на відміну від росії, Польща і Україна витягли уроки з історії і завжди будуть виступати єдиним фронтом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права.

Такі закиди російської пропаганди вже неодноразово спростовували як польська, так і українська сторона.

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