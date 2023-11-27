Politico визнало Зеленського найбільш впливовою людиною Європи – подробиці

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією журналу Politico. Про це йдеться на сайті видання, передає НСН.

Politico визнало Зеленського найбільш впливовою людиною Європи

«Те, що зробив Зеленський, – це переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною. Його риторика різко висвітлює зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи в те, що Москва може бути партнером», – йдеться у матеріалі.

Politico зазначає, що Зеленський є людиною, «якій Європа не лише довіряє, але й захоплюється і наслідує».

Також видання підкреслило високий рівень навичок комунікації українського лідера та вміле використання ним соціальних медіа, традиційних медіа та західних культурних інституцій (зокрема, премії «Греммі» чи Каннського фестивалю), що допомогло об’єднати Захід і громадськість задля боротьби проти агресії РФ.

Окрім цього, Зеленський, за оцінкою Politico, досягає успіхів у досягненні цілей: він отримує від Європи зброю, навіть попри протилежну політику деяких країн, отримує введення санкцій проти росії.

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