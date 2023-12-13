На Україну насувається потужний циклон: попередження від синоптика

У четвер циклон та його атмосферні фронти зумовлять у більшості областей України повний набір екстремальної зимової погоди – дощ, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає НСН.

На Україну насувається потужний циклон

“Погода 14-го грудня вирішила додати своїх приправ до українського зимового кошика екстремальних подій та явищ”, – пише синоптик.

Також за її словами, на півдні – часом невеликий дощ, а на Лівобережжі України – вітер зі штормовими поривами.

Температура повітря на заході, півночі та сході очікується вдень в межах 1 морозу – 3 тепла.

У центральних областях буде тепліше, +2+7 градусів, тоді як у південній частині – температура майже весняна, +9…+13, в Криму до +15 градусів.

Синоптик закликала бути обережними надвечір та рано-вранці, коли підмерзатиме повітря та поверхня, оскільки може бути дуже небезпечно слизько.

Погода у Києві завтра – чого очікувати

У Києві завтра також повен кошик зимової негоди, погода “какабека”, попередила синоптик.

Так, киян очікують мокрий сніг, дощі, рвучкий вітер, налипання мокрого снігу, “на дорогах – казнащо”.

Вночі та вранці опади можуть бути дуже сильними.

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