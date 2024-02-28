Погода в Україні: чим порадує останній день зими – синоптик Діденко

У четвер, 29 лютого, погода в Україні буде телпою. Температура повітря варіюватиметься в межах +7…+12 °C, а в західних областях очікується ще тепліше, від +12…+18 °C. Опадів також не передбачається.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, передає НСН.

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“Зима завтра вже з вокзального перону махатиме нам теплою ручкою, буде в Україні +7…+12 °C, а в західних областях +12…+18 °C”, — розповіла синоптик.

На противагу теплій погоді вдень, ніч очікується доволі холодною -2…-5 °C.

Синоптик зазначила, що антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію, тому 29-го лютого опадів загалом не передбачається. Можливі незначні дощі на Волині та Рівненщині.

У перший день весни, 1 березня, в Україні буде сонячна погода, +6…+12 °C, на заході +12…+18 °C. І під ногами кущиками — ніжна маленька зелена травичка).

Погода в Києві 29 лютого

У Києві завершальний день календарної зими буде сухим, із сонячними проясненнями. Вночі температура складатиме близько 0 °C, удень — +10 °C.

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