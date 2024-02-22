У п’ятницю, 23 лютого, погода в Україні буде вітряною. Температура повітря у деяких областях навіть підніметься до +13 °C. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко, передає НСН.

Погода в Україні 23 лютого: синоптик попередила про небезпеку

23 лютого, очікується відсутність дощів та снігу. Проте, на заході України можуть спостерігатися невеликі опади у вигляді дощу.

За словами Діденко, східний антициклон не пускатиме західну та південно-західну вологу на територію України.

Вітер буде південним. Завтра він буде рвучким та сильним.

За словами Діденко, тепла погода охопить значну частину України.

Однак найближчої ночі на сході очікується -4…-8 °C, а на заході буде +3…+7 °C.

Протягом дня — +7…+13 °C, у східних областях — +3…+6 °C.

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У столиці завтра передбачається вітряна, проте тепла погода. Вдень очікується до +10 °C. Діденко додала, що опади малоймовірні.

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