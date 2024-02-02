Український телеведучий, який здобув популярність після виходу в ефір дитячої програми “Казки діда Панаса”, Анатолій Дриженко, помер на 83-му році життя. Про це повідомив колектив театру імені В. Василька на своїй сторінці у Facebook, передає НСН.

Пішов з життя відомий актор та телеведучий програми “Казки діда Панаса”

“З глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату – на 83-му році життя зупинилося серце видатного художника, народного артиста України Анатолія Миколайовича Дриженка… Понад півстоліття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру і кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром, душею колективу…” – йдеться в заяві.

2 лютого з артистом попрощалися на сцені Театру ім. В. Василько. Де і коли його поховають – невідомо.

Пішов з життя відомий актор та телеведучий програми “Казки діда Панаса”

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