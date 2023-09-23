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Пільги для дітей військових: хто отримає та як оформити

Пільги
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Згідно з українським законодавством, діти українських військовослужбовців мають право на низку пільг від держави. Про це інформує Міністерство освіти і науки України, передає НСН.

Пільги для дітей військових: хто отримає та як оформити

За даними Міністерства освіти і науки України, учасникам бойових дій та їхнім дітям надається державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

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Державна цільова підтримка надається навчальним закладом, в якому навчався студент, відповідно до встановленого порядку. У разі відрахування студента підтримка відповідно припиняється.

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На які ще пільги мають право діти УБД

Законом “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” передбачені пільги на:

  • оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій;
  • за місцем проживання сімей УБД, їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах;
  • безплатне харчування в школах отримують ті діти, батьки яких загинули, зникли безвісти, потрапили в полон;
  • дітям, батьки яких мають посвідчення УБД, пільга з харчування може надаватися з місцевого бюджету рішенням відповідної ради.

Що робити, якщо відмовлено у наданні підтримки?

  • Звернутися до ректора (директора) закладу освіти.
  • Звернутися зі скаргою до Міністерства освіти і науки України.

Раніше ми писали: Кому зі студентів скасують відстрочку від мобілізації – деталі нового законопроєкту

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