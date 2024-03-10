Щороку українці здійснюють перехід на літній час. Проте останнім часом обговорюється питання щодо доцільності цієї практики. Про це пише видання Тop.todaу, передає НСН.

Перехід на літній час: коли переводити стрілки годинника

У матеріалі зазначається, що майже у 80 країнах світу заведено переводити годинник на зимовий та літній час. В Україні це правило запроваджено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року “Про порядок обчислення часу на території України”.

Але деякі дослідження показують, що така практика не зовсім виправдана. До того ж вона негативно позначається на здоров’ї людей, чиї біоритми збиваються через зміну часу.

Тому ще 2020 року до Верховної Ради України внесли законопроєкт, який пропонує скасувати переведення годинників та встановити стандартний час. Пізніше його відправили на доопрацювання, але він досі залишається на розгляді.

У зв’язку з цим українці продовжують переходити на зимовий та літній час. Перехід на літній час 2024 року відбудеться в ніч проти 31 березня о 03:00. Стрілки годинника треба буде перевести на одну годину вперед (тобто з 03:00 до 04:00). У результаті вийде, що спати будемо на одну годину менше, ніж зараз, а день стане на одну годину довшим.

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