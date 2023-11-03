Ощадбанк запустив нову послугу поповнення банківських карток – подробиці

Державний Ощадбанк запустив нову послугу поповнення банківських карток через власну POS-термінальну мережу на касах в магазинах. Про повідомила пресслужба банку, передає НСН.

Ощадбанк запустив нову послугу поповнення банківських карток

Віднині торгові мережі можуть звернутись до банку, щоб підключити цей сервіс, і запропонувати своїм покупцям не лише знімати готівку на касах, а й навпаки — класти готівку на карткові рахунки.

У фінустанові запевняють, що запровадження нової послуги дасть можливість уникати великого обсягу готівкових коштів “на руках”, а також просувати cashless-технології в країні.

Інші безготівкові технології Ощадбанку

Ще однією безготівковою технологією Ощадбанку є додаток ОщадPAY — POS-термінал та касовий апарат у смартфоні. За даними банку, за 10 місяців 2023 року 7 тисяч користувачів цього сервісу здійснили більше 1,9 млн трансакцій на суму понад 1,5 млрд грн.

Додаток ОщадPAY дає змогу приймати оплати через смартфон з NFC з використанням безконтактних карток та гаманців Apple Pay та Google Pay у мобільних телефонах, смарт-годинниках тощо, а також здійснювати фіскалізацію готівкових та безготівкових платежів без додаткового обладнання.

Сервіс забезпечує можливість роботи під час блекаутів, адже його функціонування не залежить від електропостачання в магазині чи кафе. ОщадPay також містить опції індивідуального призначення платежу, сервіс “чайові”, онлайн-кабінет, перегляду та закриття підсумків роботи по банківському бізнес-дню, фіскальних змінах та готівкових операціях, відправлення чека в SMS, на електронну пошту або будь-яким доступним способом через Android.

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