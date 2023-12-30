Росіяни зводять оборонні споруди та фортифікації навколо Маріуполя (фото)

Російські окупанти у Маріуполі продовжують зводити оборонні споруди та фортифікації по кордону району. Росіяни завезли велику кількість деревини для будівництва бліндажів. Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає НСН. Він нагадав, що там уже стоять зуби дракона

Росіяни зводять оборонні споруди та фортифікації навколо Маріуполя

Оборону росіяни укріплюють за напрямом Маріуполь – Мангуш – Нікольське – Бойове – Розівка.

“Чергова лінія укріплень, яка вказує на підготовку тримати плацдарм – це Вугледар-Пологи”, – додав Андрющенко.

Нагадаємо, також загарбники у Маріуполі посилюють патрулювання та мобілізаційні заходи, до війська окупантів забирають мігрантів. Місто перебуває під посиленим контролем петербурзького ОМОН, також там присутні Росгвардія та кадирівці.

Як зазначив Андрющенко, силовики з РФ також супроводжують замасковані під цивільні вантажівки, які перевозять боєкомплекти на Бердянський напрямок і навпаки.

Два тижні тому у місті фіксували переміщення військової техніки окупантів: щонайменше 13 вантажівок з боєприпасами та один тягач із танком загарбники перекинули на Бердянський напрямок.

Зросла активність загарбників і поблизу окупованого з 2014 року Новоазовська, де помічено активність систем ППО.

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