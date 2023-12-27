Росіяни збільшують кількість хімічних атак: у ЗСУ розкрили деталі

Українські захисники констатують тенденцію до збільшення окупантами хімічних атак. Про це йдеться у повідомленні Служби зв`язків з громадськістю Командування Сил підтримки Збройних Сил України, передає НСН.

Росіяни збільшують кількість хімічних атак

“Силами оборони зафіксовано 465 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року 81 випадок. При цьому динаміка застосування зростає. Так, всього за один день 19 грудня росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин”, – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БпЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.

“14 грудня 2023 виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини”, – повідомляє Командування.

Наразі 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Служба безпеки України.

Тим часом, москва звинувачує Україну у підготовці антиросійської провокації «з використанням отруйних речовин західного виробництва». Зазвичай подібні заяви, та ще й озвучені прес-алкаше МЗС росії Марією Захаровою, означають явку з повинною.

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