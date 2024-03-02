Основні економічні чинники матимуть значний вплив на ситуацію на валютному ринку на початку березня, але не слід виключати можливий вплив психологічних аспектів.

Про це повідомляє начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна, передає НСН.

Офіційний курс валют – що буде з доларом на початку березня

За словами експерта, продовжить діяти режим “керованої гнучкості” на міжбанку, від ситуації на якому залежатиме готівковий ринок. В курсоутворенні готівковий ринок базуватиметься саме на курсах міжбанку.

Серед інших економічних факторів, які впливатимуть на ринок, Лєсовий наголосив на отриманні макрофінансової допомоги та пошуку ефективного рішення для розблокування експорту на західних кордонах.

“Крім того, ми не виключаємо періодичний вплив емоційного чинника на готівковий ринок, викликаного цілою низкою воєнних, внутрішньополітичних обставин”, — сказав він.

Цей фактор може періодично впливати на ринок — попит на готівку може зростати, що призводить до різкого підвищення курсів продажу валюти в обмінних пунктах (різниця між курсами купівлі та продажу в обмінниках може перевищувати 1 грн, що є яскравим прикладом “гри на курсах”).

“Проте, як це не раз траплялося протягом останніх кількох місяців, після різкого курсового загострення завжди настає етап ремісії: готівковий курс продажу знижується до курсу купівлі, залишаючись на адекватній відстані в 0,3-0,5 грн”, — пояснив Тарас Лєсовий.

Прогноз курсу валют на початку березня

За прогнозами банкіра, на валютному ринку щоденно будуть відбуватися курсові зміни, які за великим рахунком не нестимуть стратегічної загрози різкого та неочікуваного знецінення чи зміцнення гривні: на міжбанку щоденні зміни не перевищуватимуть 0,2 грн, а на готівковому ринку очікуються в межах 0,3-0,5 грн.

Готівковий ринок буде встановлювати курси, виходячи з міжбанківського ринку, але з додаванням комісій фінансових установ. Отже, ситуація на готівковому ринку відображатиме ситуацію на міжбанківському. За словами банкіра, межі допустимих або очікуваних курсових коливань залишаться незмінними, і будь-які поточні зміни будуть здійснюватися в межах 38-39,5 грн/долар та 41,5-43 грн/євро на міжбанківському ринку, а також 38-39,9 грн/долар та 41-43 грн/євро на готівковому ринку.

“Таким чином, наступного тижня умови валютного ринку майже не зміняться: навряд чи з’явиться якийсь фактор, що здатен радикально змінити наявні тренди, розвернути їх у протилежний бік. Ринку не загрожує дестабілізація, навіть емоційні прояви матимуть скоріше винятковий, аніж системний характер”, — констатував Лєсовий.

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