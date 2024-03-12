У середу, 13 березня, погода в Україні буде теплою, але пройде мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів досягнуть максимальної позначки +15 °C. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко, передає НСН.

Очікується мокрий сніг та дощ: погода в Україні 13 березня

За словами Діденко, завтра вдень в більшості областей очікується дощ та мокрий сніг. Однак у північній частині країни атмосфера обмежиться просто щільною хмарністю.

Температура повітря вночі незначно опуститься нижче 0 °C, а на півдні та заході +2…+5 °C.

Вдень передбачається +2…+7 °C, на Закарпатті до +10 °C, а в Криму до +15 °C.

Погода в Києві 13 березня

У Києві завтра буде хмарна погода, подекуди є ймовірність невеликих опадів у вигляді дощу та мокрого снігу.

Температура повітря вночі становитиме близько 0 °C, вдень +3…+5 °C.

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