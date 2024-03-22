Обвал цін в Україні: які популярні продукти здешевшали

У березні 2024 року на полицях магазинів та на ринку популярні серед українців продукти здешевшали. Йдеться про овочі з “борщового набору”.
Про це повідомляє EastFruit, передає НСН.
За цими даними, в середині березня вітчизняні виробники реалізували картоплю за 12-14 грн/кг, а на початку місяця — за 13-16 грн/кг.
Також на 1-2 грн подешевшала білокачанна капуста. А саме:
- на початку місяця коштувала 9-12 грн/кг;
- у середині березня — по 8-10 грн/кг.
Продовжують падати ціни на ріпчасту цибулю. Вартість змінилась так:
- зараз ціна становить 10-14 грн/кг;
- на початку місяця — 13-14 грн/кг.
Водночас доволі неоднорідно виробники оновили вартість буряку. А саме:
- нижня планка опустилась на 5 грн/кг — з 12 грн до 7 грн;
- верхня підвищилась на 1 грн/кг — з 14 грн до 15 грн.
Аналогічна ситуація із солодким перцем. Ціни змінились так:
- нижню планку підвищили на 5 грн/кг — до 125 грн;
- верхню опустили на 15 грн/кг — до 130 грн.
Знизилася вартість також пекінської капусти. Діапазон цін такий:
- у середині березня коштує 17-25 грн/кг;
- на початку місяця — 20-25 грн/кг.
Цінова ситуація на овочі з початку року
За даними Державної служби статистики, овочі “борщового набору” на початку року були рекордсменами з подорожчання з-поміж товарів. Йдеться про дані за середніми цінами за січень — лютий 2024 року (до грудня 2023-го). Овочі подорожчали так:
- картопля — на 50,4%;
- буряк — на 49,1%;
- капуста — на 32%;
- морква — на 24,1%;
- цибуля — на 12,6%.
Раніше ми писали: В Україні стрімко здешевшали яйця: скільки зараз коштує популярний продукт