Обвал цін в Україні: які популярні продукти здешевшали

У березні 2024 року на полицях магазинів та на ринку популярні серед українців продукти здешевшали. Йдеться про овочі з “борщового набору”.

Про це повідомляє EastFruit, передає НСН.

За цими даними, в середині березня вітчизняні виробники реалізували картоплю за 12-14 грн/кг, а на початку місяця — за 13-16 грн/кг.

Також на 1-2 грн подешевшала білокачанна капуста. А саме:

на початку місяця коштувала 9-12 грн/кг;

у середині березня — по 8-10 грн/кг.

Продовжують падати ціни на ріпчасту цибулю. Вартість змінилась так:

зараз ціна становить 10-14 грн/кг;

на початку місяця — 13-14 грн/кг.

Водночас доволі неоднорідно виробники оновили вартість буряку. А саме:

нижня планка опустилась на 5 грн/кг — з 12 грн до 7 грн;

верхня підвищилась на 1 грн/кг — з 14 грн до 15 грн.

Аналогічна ситуація із солодким перцем. Ціни змінились так:

нижню планку підвищили на 5 грн/кг — до 125 грн;

верхню опустили на 15 грн/кг — до 130 грн.

Знизилася вартість також пекінської капусти. Діапазон цін такий:

у середині березня коштує 17-25 грн/кг;

на початку місяця — 20-25 грн/кг.

Цінова ситуація на овочі з початку року

За даними Державної служби статистики, овочі “борщового набору” на початку року були рекордсменами з подорожчання з-поміж товарів. Йдеться про дані за середніми цінами за січень — лютий 2024 року (до грудня 2023-го). Овочі подорожчали так:

картопля — на 50,4%;

буряк — на 49,1%;

капуста — на 32%;

морква — на 24,1%;

цибуля — на 12,6%.

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