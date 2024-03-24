Неявка в ТЦК після трьох повісток: чи законно оголошувати у розшук ухилянтів

У новому законопроєкті по мобілізацію можуть затвердити норму, яка дозволить оголошувати у розшук ухилянтів.

Про це повідомив український адвокат В’ячеслав Ліхачов, пише OBOZ.UA. Передає НСН.

За його словами, немає експертизи в цьому питанні, тому йому важко з погляду юридичного аналізу це коментувати.

Він пояснив, що ключове питання, залежить від того, в якому вигляді буде прийнято закон. За словами Ліхачова, якщо цю норму буде внесено до закону, то це буде законно.

Він зазначив, що з погляду відповідності тих чи інших норм, наприклад, те, що стосується розшуку, арешту рахунків, заборони водіння за кермом, може розібратися лише Конституційний суд, який перевірить, чи відповідають ці законодавчі ініціативи основному закону.

“Тому трохи безвідповідально з моєї позиції коментувати, що буде законно, а що не буде законно згідно з законопроєктом, який ще не прийнято, який ще незрозуміло в якому вигляді буде прийнятий. Обережно скажу, що з погляду загальних уявлень про права і свободи громадянина саме по собі оголошення в розшук людини, яка тричі відмовилась приходити у військкомат після трьох отриманих повісток, в принципі це вписується в моє розуміння того, що є законним. Це можливо, це не порушує прав та свободу, якщо йдеться справді про повістки, які були вручені в належний спосіб, які було отримано особисто і це може бути чимось підтверджено”, – сказав Ліхачов.

Він додав, що це безумовно не розповсюджується на повістки, які розкидають по поштових скриньках, або затикаються до дверних ручок чи передаються через двірників.

“Це не дуже серйозний аналіз, із мого погляду я не можу так впевнено сказати, законно чи це незаконно, тим більше коли йдеться тільки про пропозицію. Я можу сказати, що на мою думку чи відповідає це загальним стандартам прав та свобод громадянина і в цілому на мою думку – так, але це не те щоб тут можна було про це розмірковувати в термінах таких категоричних — законно чи ні”, – пояснив адвокат.

Раніше ми писали: В Україні підвищать мінімальну зарплату – як зміниться сума і до чого готуватись