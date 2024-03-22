Навіщо знадобились аварійні відключення світла – пояснення Укренерго

Зранку 22 березня російські військові завдали ракетних ударів по об’єктах енергосистеми України. Через це тимчасово вводять аварійні відключення світла.

Про це повідомив голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі “Радіо Свобода”, передає НСН.

Аварійні відключення внаслідок найбільшої масованої атаки на енергосистему України були вимушено запроваджені зранку ще під час атаки.

“Сильніше постраждала Лівобережна Україна. Це Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька області. На Правому березі — це Кіровоградська область”, — наголосив Кудрицький.

Він також додав, що певні обмеження енергопостачання, через відключення обладнання, торкнулися Одеської, Вінницької та Хмельницької областей.

“Найтяжча ситуація в місті Харків, там ворог буквально намагався знищити всі основні енергетичні об’єкти, які живлять місто”, — розповів Володимир Кудрицький.

При цьому він додав, що, попри складну ситуацію в самому місті, у Харківській області ситуація з енергопостачанням стабільна.

Кудрицький також пояснив, тимчасові обмеження після масованих ракетних обстрілів з боку Росії потрібні також для того, щоб не перевантажити неушкоджені елементи мережі та мати змогу максимально швидко заживити території, де наразі є проблеми.

“Поки спеціалісти “Укренерго” відновлюють підстанції та роботу деяких електростанцій, які були ушкоджені, є потреба деякий час працювати на зниженому навантаженні. Це важливо для цілісної роботи енергосистеми”, — зазначив голова НЕК “Укренерго”.

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