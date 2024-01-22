Як “бавовна” у Криму впливає на логістику росіян – Гуменюк

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, як на логістику ворога впливає “бавовна” в Криму. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, як на логістику ворога в Криму впливають вибухи на півострові, передає НСН.

Як “бавовна” у Криму впливає на логістику росіян

“Впливає на логістику це досить потужно, тому що вона або уповільнюється, або припиняється на деякий період часу. Тобто вона не відповідає в такому випадку інтенсивності потреб окупаційного війська. Коли потрібно доповнювати присутність на тому ж материковому лівобережжі, ворог відчуває очевидні складнощі”, – зауважила Гуменюк.

Крім того, додала вона, вогневий контроль, який Збройні сили України намагаються встановити і над пунктами базування ворога в Криму, і над шляхами, по яких цей резерв може прямувати до лінії бойового зіткнення, дуже суттєво напружує російських окупантів.

“Тому що вони усвідомлюють, що якщо не в самому пункті базування, тоді, значить, протягом маршруту прямування цим резервам загрожує небезпека”, – сказала речниця.

Водночас, за її словами, варто усвідомлювати, що на лівобережжі материкової частини України, на тимчасово окупованій території, зосереджено достатньо потужностей та сил ворога для того, аби загальними маневрами утримувати оборону на тих ділянках, які зараз найнапруженіші.

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