На завтра оголошено штормове попередження по всій Україні – Укргідрометцентр

На четвер, 18 січня, оголошено штормове попередження по всій Україні через погіршення погоди. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає НСН.

На завтра оголошено штормове попередження по всій Україні

Зокрема, синоптики прогнозують значні опади, сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах.

“18 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний сніг та мокрий сніг, хуртовина, на Закарпатті вночі значний мокрий сніг, вдень значний дощ”, – йдеться у попередженні.

Також, за даними синоптиків, на дорогах країни, крім півдня, спостерігатиметься ожеледиця. Через негоду по всій країні оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, – попередили в Укргідрометцентрі.

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