На Україну насувається нове похолодання: де очікувати морози – прогноз синоптика

В Україні вже наприкінці поточного тижня очікується нове похолодання. Про це в коментарі NV розказала синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха, передає НСН.

На Україну насувається нове похолодання

Але, за словами синоптика, про сильні морози поки що не йдеться.

“29 січня може надійти ще один невеличкий атмосферний фронт з північного заходу, та за рахунок поля підвищеного тиску він буде не так яскраво виражений”, – зазначила синоптик.

За її даними, сніг якщо і буде, то зовсім незначний.

Вона прогнозує, що в останні дні січня в Україні буде більше прояснень і водночас температура стане більш низькою.

“Мороз практично по всій території України. А вже якої інтенсивності, – наразі ще складно говорити. Але сильних морозів, які у нас були два тижні тому, поки що не очікуємо”, – запевнила Птуха.

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