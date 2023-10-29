На півдні України погода “збунтувалася” проти росіян – подробиці

На півдні України штормова погода змусила російських окупантів скоротити використання дронів з вибухівкою, яку вони скидають на мирне населення. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, передає НСН.

На півдні України погода “збунтувалася” проти росіян

У неділю, 29 жовтня, протягом доби (з 7:00 до 7:00) супротивник завдав вісім авіаційних ударів літаками тактичної авіації Су-34/35. Паралельно із пуском керованих авіабомб по Херсонщині, ворог спрямував протирадіолокаційні ракети по Миколаївщині. Зафіксовано їх розриви над відкритими територіями.

“Керованих авіаційних бомб ворог застосував понад 30, спрямувавши їх, зокрема, по Бериславу, Новобериславу, Одрадокам’янці, Тягинці, Козацькому, Іванівці”, – повідомляють у прес-службі.

Водночас через штормову погоду застосування FPV-дронів та інших модифікацій зі скиданням осколкових боєприпасів ворога різко зменшилось, але два скиди все ж супротивники здійснили.

“За минулу добу ворог здійснив понад 50 обстрілів із застосуванням 260 снарядів. Артилерія працювала переважно по обласному центру Херсонщини, також окупанти завдали кілька артилерійських ударів по Куцурубській і Очаківській громадах Миколаївщини, де обійшлось без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої агресії у Херсонській області п’ять людей дістали поранення. Авіаударами пошкоджено зерновий термінал, навчальний заклад, приватні будинки та господарські споруди. Обстріли також припали на житлові квартали, перебито газогін.

Також повідомляється, що штормова погода змусила ворога скоротити корабельне угруповання до мінімуму. Зокрема, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два кораблі, один з яких – підводний ракетоносій, що може мати у спорядженні до 4 крилатих ракет типу “Калібр”.

У Силах оборони наголошують: рівень ракетної небезпеки залишається високим, разом з тим, штормове море посилює і мінну небезпеку. Людей просять триматися якомога далі від узбережжя, бо радіус ураження уламками морської міни може сягати до 200 м.

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