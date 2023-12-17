На Львівщині будуть відстрілювати вдень бродячих собак і котів – подробиці

На Львівщині внесли зміни до правил мисливства. Радехівська міська рада запровадила відстрілювання не лише диких тварин, але й безпритульних котів та собак. У мережі стався скандал, жителі регіону обурені таким рішенням. Про це повідомили в Радехівській міській раді, передає НСН.

На Львівщині будуть відстрілювати вдень бродячих собак і котів

Радехівська міська рада поширила у мережі допис, у якому запровадили нові правила для мисливців. Вони зможуть під час полювань відстрілювати не лише диких тварин, але й безпритульних котів та собак.

Під дописом одразу ж виник скандал. Коментатори обурені таким рішенням влади. Жителі Львівщини вимагають скасувати нові правила.

“Які міри потрібно прийняти, до людей які “вивозять” собак та котів … і тим самим роблять їх безпритульними ??? Розстріляти може ? Щоб так не робили”, — написала одна з коментаторів.

Після скандалу, у міській раді одразу ж відредагували допис та забрали пункт про відстріл бродячих собак та котів.

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