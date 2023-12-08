На Київщині школярка та її хлопець закатували бабусю – подробиці трагедії

У Київській області до 14 років позбавлення волі засудили пару, яка жорстоко вбила бабусю дівчини. Трагедія сталась, бо нібито бабуся вимагала від своєї онучки займатись навчанням та забороняла зустрічатись із хлопцем. Про це пише ТСН, передає НСН.

На Київщині школярка та її хлопець закатували бабусю

За Бориспільського міськрайонного суду Київської області, трагедія сталась у Броварах в січні 2017 року. Неповнолітня школярка та хлопець, який на той момент недавно закінчив школу почали зустрічатись, проте бабуся дівчини була проти. А тому пара, щоб почати жити разом, вирішила вбити жінку.

Для цього школярка впустила свого хлопця до квартири та вдавала, що спить. Коли бабуся пішла будити онучку до школи, молодик напав на неї. Спочатку він бив її телескопічною палицею, проте вона зламалась, а жінка все ще була живою. Вона просила її не вбивати та пропонувала гроші, проте парочка не пожаліла жінку. Згодом хлопець наказав потерпілій піти до ванни, взяв ніж та порізав жінку, проте не вбив. Тоді онучка жінки дала своєму хлопцю інший ніж і після численних травм потерпіла померла.

Зловмисники після цього вкрали банківську картку потерпілої, зняли звідти 6000 грн та намагались спалити квартиру своєї жертви.

Що розповіли хлопець та дівчина

На суді підозрюваний хлопець свою провину визнав. Він розповів, що вже 7 років сидить в СІЗО та кожного дня обдумує свій вчинок. Хлопець розповів, що із своєю дівчиною він навчався в одній школі. Після її закінчення він почав спілкуватись з нею. Вона йому розповіла про тиск з боку бабусі та погрожувала або вчинити самогубство, або вбити родичку. Тоді він вирішив допомогти коханій.

Онука покійної розповіла, що вона 7 років жила з бабусею, оскільки її батьки мешкають в РФ. Жінка дбала про неї та фінансово утримувала. Дівчина додала, що попри це бабуся чинила на неї моральний та фізичний тиск, іноді навіть била. Підозрювана додала, що вона навіть хотіла вчинити самогубство через це. Онучка жінки сказала, що “вона думала, що бабусю вдасться вбити з першого удару і до також жорстокості не дійде”. Після вбивства пара покурила і пішла з квартири. Потім хлопець і дівчина повернулись на місце злочину та хотіли спалити квартиру покійної.

Що розповіли свідки

Сусідка вбитої на суді пояснила, що вона чула крики бабусі, проте думала, що родичі просто сваряться.

Подруга загиблої розповіла, що жінка дуже любила свою онуку та давала їй все необхідне. Також перед смертю вона розповіла їй, що “що в її онуки з`явився хлопець, який погано впливає на неї, і вона хотіла їх роз`єднати, оскільки обвинувачена могла втекти з дому, написати передсмертну записку, або піти кудись з хлопцем. Це був нахабний хлопець, який міг зайти в училище, зайти в аудиторію та сидіти, хоча його ніхто туди не пускав”.

Вирок суду

Суд визнав хлопця і дівчину винними та засудив їх до 14 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

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