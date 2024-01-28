На АЗС України оновили ціни на бензин: яка вартість пального

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У неділю, 28 січня, ціни на українських АЗС залишилася на рівні вчорашнього дня. Про це свідчать дані Auto.ria, передає НСН.

На АЗС України оновили ціни на бензин

За даними моніторингового сайту, 28 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,13 грн/л;

А-95 — 50,66 грн/л;

А-92 — 47,06 грн/л;

дизельне пальне — 50,68 грн/л;

скраплений газ — 27,52 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,02 грн/л,

бензин А-92 — за 47,74 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 50,98 грн/л,

скраплений газ — 28,02 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 28 січня

28 січня пальне брендів “Євро-95” та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 45,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС “Паралель” — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz — 44,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС “Паралель” та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС “Фактор” — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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