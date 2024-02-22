МОН затвердило графік проведення НМТ у 2024 році: відомо дати

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено графік проведення НМТ у 2024 році. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, передає НСН.

МОН затвердило графік проведення НМТ у 2024 році

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, що тестування буде проводитися під час основних і додаткових сесій. Основні сесії заплановані з 14 травня по 25 червня, а додаткові сесії відбудуться з 11 по 19 липня. Згідно з наказом, передбачено два періоди реєстрації для осіб, які бажають прийняти участь у НМТ – основний і додатковий.

УЦОЯО поінформувало, що основний етап реєстрації осіб для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 14 березня до 11 квітня включно.

“До 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (змінити предмет на вибір на інший чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ). У додатковий період (10–15 травня) матимуть змогу зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування з 8 липня.

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій – до 26 липня.

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