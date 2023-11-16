Мобілізацію в України планують змінити – новий законопроєкт

Новим законопроєктом хочуть змінити правила призову, скасовуючи примусову мобілізацію, а також дозволити призивати тих, хто має відстрочку або бронь. Про це йдеться в картці законопроєкту №10209, передає НСН.

Мобілізацію в України планують змінити

Так, замість чинного обов’язкового призову пропонується запровадити мудру мобілізацію за письмовою згодою. Депутати також хочуть мобілізовувати працівників силових структур та тих, хто у воєнний час має відстрочку або бронь. Також пропонується звільняти з армії за власним бажанням та долучати до робіт щодо відновлення України безробітних громадян.

Мобілізація за письмовою згодою

Мобілізація за письмовою згодою по суті передбачає відмову від примусового призову. Автор законопроєкту пропонує відправляти на війну лише тих громадян, які володіють необхідними вольовими й моральними якостями та письмово готові підтвердити наміри захищати Україну від російського ворога.

Пропонується відмовитись від принципу призову працівниками ТЦК та СП всіх підряд заради кількості. На думку автора законопроєкту, такі бійці на фронті неефективні: вони не виконують накази, підставляють побратимів, тікають з поля бою. Відтак, письмова згода на мобілізацію зведе до мінімуму кількість подібних інцидентів.

Мобілізація силовиків та пенсіонерів МВС

Новим законопроєктом також передбачено мобілізацію працівників силових структур, зокрема працівників СБУ, прокуратури, правоохоронців, ветеранів МВС, працівників охоронних фірм, які у період воєнного стану мають бронь, або ж відстрочку від мобілізації. Мобілізація працівників силових відомств пропонується також за письмовою згодою. Призов пропонується за кількох умов: охочі воювати проти росії мають мати не менше двох років досвіду на відповідних посадах та мають вміти користуватися вогнепальною зброєю, мають відповідний досвід. Їх пропонують призивати на пів року. Автор законопроєкту допускає мобілізацію до 30% особового складу силовиків.

Звільнення військовослужбовців за власним бажанням

Законопроєкт також передбачає розширення прав військовослужбовців на звільнення за власним бажанням. Законопроєктом пропонують дозволити звільнятися з військової служби за власним бажанням таким категоріям військовослужбовців:

строковики можуть звільнитися після закінчення терміну служби або порушення їхніх прав як військовослужбовців;

офіцери, які проходять службу за призовом, також можуть звільнитися за власним бажанням у разі порушення їхніх прав як військовослужбовців;

військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, можуть звільнитися за власним бажанням у разі службової невідповідності або порушення їхніх прав як військовослужбовців.

Залучення безробітних до робіт з відбудови України

Автор законопроєкту також пропонує долучати українських безробітних громадян, які відмовляються від мобілізації та ніде не працюють, до робіт з відновлення розбитої ворогом інфраструктури України. Таку групу громадян також пропонується залучати до робіт на благо економіки України.

Військовозобов’язаним хочуть надати більше свободи пересування

Пропонується дозволити військовозобов’язаним змінювати місце реєстрації без відповідного на це дозволу ТЦК і СП. Однак, протягом трьох днів після цього потрібно повідомити про відповідні зміни.

Також пропонується дозволити військовозобов’язаним залишати місце проживання на період до семи днів без сповіщення про це керівника ТЦК і СП. Ці зміни спрямовані на те, щоб полегшити життя військовозобов’язаних під час воєнного стану.

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