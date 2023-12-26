“Міста вже не існує”: Залужний розповів, чи захопили росіяни Мар’їнку

Українські війська перебувають у північній частині Мар’їнки і підготували оборонний рубіж поза містом, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на прес-конференції. Передає НСН.

Залужний розповів, чи захопили росіяни Мар’їнку

Так, на прохання представника ЗМІ підтвердити чи спростувати поширену кремлівськими ЗМІ вчора інформацію про захоплення цього міста на Донеччині, він відповів: “Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Кожен клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, із землею, і з нашими бійцями, життя наших бійців нам важливіше…. Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує”.

Він нагадав, що Мар’їнка трималася майже два роки, а методика російських військ по захопленню цього міста така сама як була в Бахмуті.

“Знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом. Закопуються наші бійці… І те, що ми зараз відійшли на околицю Мар’їнки, а в деяких місцях вже обладнали позиції поза Мар’їнкою, мені здається, — у цьому немає нічого такого, що може викликати суспільний резонанс. Війна. На жаль, вона така”, — сказав Залужний.

Раніше ми писали: Залужний прокоментував зміни у мобілізації та зробив низку заяв – головне