Мер Лондона відмовився передати ЗСУ автівки, які й так підлягали утилізації: відомо причину

Очільник Лондона Садік Хан відмовився допомогти українській армії шляхом передачі списаних автівок. Мера попросили віддати ЗСУ автомобілі, які підлягали утилізації. Йдеться про повнопривідні машини та пікапи, які дуже потрібні на фронті. Пише видання The Telegraph, передає НСН.

Мер Лондона відмовився передати ЗСУ автівки, які й так підлягали утилізації

З таким проханням до Хана звернувся особисто мер Києва Віталій Кличко. Втім, його лондонський колега відмовив, зазначивши, що це буде порушенням британського законодавства.

В даному випадку йдеться про ті машини, які мешканці Лондона можуть здати на утилізацію в рамках кампанії з боротьби за екологію та чисте повітря. За те, що вони добровільно віддадуть автівки зі шкідливими викидами в атмосферу, міська влада обіцяє компенсацію розміром дві тисячі фунтів стерлінгів.

Журналісти повідомляють, що ще в вересні мер Києва звернувся до колеги з Лондона. Кличко запропонував Хану віддати хоча б частину цих автівок Україні.

“Цей крок буде мати величезний потенціал та буде використаний в різноманітних рятувальних та транспортних цілях”, – зазначав Кличко.

Однак 12 грудня Хан надіслав листа Кличкові. В ньому мер Лондона відмовив у проханні, зазначивши, що не може цього зробити, адже таке рішення порушило б британське законодавство. Журналісти ж пишуть, що машини, які підлягають утилізації, йдуть на металобрухт, який потім продають приватні компанії. Якщо ж ці автівки відправити Києву, це б зламало як сам процес утилізації, так і зруйнувало б схему виплат компенсацій – адже ті лондонці, хто віддав своє авто, чекають на обіцяні гроші.

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