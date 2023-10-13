Агресивна жінка в місцевому ТЦК ображала та кидалася стільцями в воєнкомів через те, що вони утримують там її родича. Поліція вже вивчає всі матеріали справи. Про це повідомляє Інформатор, передає НСН.

Кидалася стільцями в воєнкомів: скандал в одеському ТЦК

Одразу зазначимо найцікавіше: до поліції пішла сама жінка. Вона звинувачує співробітників ТЦК в тому, що вони силоміць змусили її покинути приміщення військкомату. При цьому їй нібито були завдані тілесні ушкодження.

Поліцейські почали опитувати всіх свідків події. Виявилося, що 30-річна потерпіла зі своєю 22-річною сестрою прийшла на територію Одеського ТЦК. Вона заявила, що воєнкоми захопили та незаконно утримують там їхнього батька.

Працівники військкомату кажуть, що жінка була в дуже агресивному стані. Дійшло навіть до рукоприкладства.

“Жінка нецензурно висловлювалася на адресу співробітників, а згодом схопила стілець та кинула в одного із них. На прохання залишити приміщення, її молодша сестра вийшла, а вона ж не реагувала”, – розказують співробітники ТЦК.

Після цього жінку супроводили за межі військкомату. Військові запевняють, що жодних фізичних ушкоджень їй ніхто не завдавав.

“З метою обʼєктивної перевірки інформації відомості були зареєстровані. Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення”, – резюмували в поліції.

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