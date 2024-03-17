Як перевірити кредитну історію та борги: онлайн-сервіси

Українці мають можливість перевірити кредитну історію та переглянути розмір своїх боргів самостійно за допомогою онлайн-сервісів.

Про це розповідає Юридичний порадник для ВПО, передає НСН.

Де перевірити кредитну історію та розмір своїх боргів онлайн

Телеграм-бот “Кредитна історія УБКІ”

Бот дозволяє не лише перевірити власну кредитну історію та кредитний рейтинг, а й:

обрати кредитора, враховуючи стан кредитної історії, та подати заявку на кредит;

зареєструвати втрату паспорта, щоб запобігти його використанню шахраями з метою звернення по кредит від вашого імені;

підключити послугу СтатусКонтроль для ефективного відслідковування свої кредитної історії та керування доступом кредиторів до неї;

обмежити доступ кредиторів до вашої кредитної історії опцією FREEZE, щоб вберегтися від шахрайських кредитів;

контролювати кредитні історії рідних за їх згоди.

Перейти до телеграм-бота можна за посиланням.

Застосунок “Кредитна історія”

Застосунок має такі ж функції, як і вищевказаний бот. Користувач може сам обрати, який сервіс зручніший для нього:

Застосунок Privat24 чи інтернет-банк Приват24

В меню Сервіси обираємо розділ Кредитний рейтинг і обираємо опцію, яка нас цікавить:

кредитна історія;

кредитний рейтинг;

СтатусКонтроль

У повідомленні сказано, що перевірити свою кредитну історію та борги буде корисно не лише активним позичальникам, але й тим, хто ніколи не стикався із кредитами та взагалі не має наміру брати гроші у борг, оскільки завдяки онлайн-інструментам ви зможете:

дізнатися про стан розрахунків із фінансовими установами; оцінити шанси на отримання іпотеки чи будь-якого іншого кредиту; зменшити ризик шахрайських операцій із банківськими рахунками та онлайн-кредитуванням.

Як перевірити свою кредитну історію та розмір боргів на сайті Українського Бюро Кредитних історій

Алгоритм кроків на сайті наступний:

у правому верхньому кутку сайту знайти та натиснути кнопку Увійти;

вказати свій фінансовий номер телефону та дату народження або авторизуватися за допомогою Дія.Підпис;

після авторизації у розділі Приватним особам вибрати Кредитна історія, а потім — Отримати;

уважно ознайомтеся з отриманими даними, усі погашені кредити та неактивні кредитні картки обов’язково повинні мати статус договору закритий а в разі виявлення некоректної або неправдивої інформації (наприклад, помилки щодо фактів прострочень, інформацію про кредити, які оформили не ви, не оновлені більше 2-х місяців дані тощо) — зв’яжіться з уповноваженим банком.

Перейти на сайт можна за посиланням.

Важливо зазначити, що отримати інформацію про свою кредитну історію безкоштовно можна лише один раз на рік.

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