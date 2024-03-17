Як перевірити кредитну історію та борги: онлайн-сервіси

Українці мають можливість перевірити кредитну історію та переглянути розмір своїх боргів самостійно за допомогою онлайн-сервісів.
Про це розповідає Юридичний порадник для ВПО, передає НСН.
Де перевірити кредитну історію та розмір своїх боргів онлайн
Телеграм-бот “Кредитна історія УБКІ”
Бот дозволяє не лише перевірити власну кредитну історію та кредитний рейтинг, а й:
- обрати кредитора, враховуючи стан кредитної історії, та подати заявку на кредит;
- зареєструвати втрату паспорта, щоб запобігти його використанню шахраями з метою звернення по кредит від вашого імені;
- підключити послугу СтатусКонтроль для ефективного відслідковування свої кредитної історії та керування доступом кредиторів до неї;
- обмежити доступ кредиторів до вашої кредитної історії опцією FREEZE, щоб вберегтися від шахрайських кредитів;
- контролювати кредитні історії рідних за їх згоди.
Перейти до телеграм-бота можна за посиланням.
Застосунок “Кредитна історія”
Застосунок має такі ж функції, як і вищевказаний бот. Користувач може сам обрати, який сервіс зручніший для нього:
Застосунок Privat24 чи інтернет-банк Приват24
В меню Сервіси обираємо розділ Кредитний рейтинг і обираємо опцію, яка нас цікавить:
- кредитна історія;
- кредитний рейтинг;
- СтатусКонтроль
У повідомленні сказано, що перевірити свою кредитну історію та борги буде корисно не лише активним позичальникам, але й тим, хто ніколи не стикався із кредитами та взагалі не має наміру брати гроші у борг, оскільки завдяки онлайн-інструментам ви зможете:
дізнатися про стан розрахунків із фінансовими установами;
оцінити шанси на отримання іпотеки чи будь-якого іншого кредиту;
зменшити ризик шахрайських операцій із банківськими рахунками та онлайн-кредитуванням.
Як перевірити свою кредитну історію та розмір боргів на сайті Українського Бюро Кредитних історій
Алгоритм кроків на сайті наступний:
- у правому верхньому кутку сайту знайти та натиснути кнопку Увійти;
- вказати свій фінансовий номер телефону та дату народження або авторизуватися за допомогою Дія.Підпис;
- після авторизації у розділі Приватним особам вибрати Кредитна історія, а потім — Отримати;
- уважно ознайомтеся з отриманими даними, усі погашені кредити та неактивні кредитні картки обов’язково повинні мати статус договору закритий а в разі виявлення некоректної або неправдивої інформації (наприклад, помилки щодо фактів прострочень, інформацію про кредити, які оформили не ви, не оновлені більше 2-х місяців дані тощо) — зв’яжіться з уповноваженим банком.
Перейти на сайт можна за посиланням.
Важливо зазначити, що отримати інформацію про свою кредитну історію безкоштовно можна лише один раз на рік.
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