Коригувальнику ударів по “Барабашово” винесли вирок – деталі

Агент російської розвідки, який коригував ракетно-артилерійські удари ворога по місцях масового скупчення людей у Харкові проведе за ґратами 12 років. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає НСН.

Коригувальнику ударів по “Барабашово” винесли вирок

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Правопорушнику призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Прокурори довели, що після початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант зв’язався з представниками російської воєнної розвідки через Telegram-бот. Зловмисник почав співпрацювати з ворогом.

Поплічник окупантів збирав інформацію про розміщення військової техніки та особового складу ЗСУ на території Харкова і області.

“Коригувальник надсилав скриншоти мап місцевості з позначеннями місць базування підрозділів українських військових, які виконували бойові завдання з надання відсічі збройній агресії РФ. Отриману інформацію ворог використовував для завдання ударів по Харкову, у тому числі по найбільшому ринку міста “Барабашово”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали поплічника ворога ще в серпні минулого року.

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