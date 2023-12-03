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Тег:
Війна

Ховаються у пересувних “коконах”: росіяни придумали нову тактику під час штурму (фото)

росіяни придумали нову тактику
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Солдати окупаційної армії росії придумали нову тактику на війні під час штурму позицій українських військових. Про це розповів військовий ЗСУ у Twitter з ніком Corvax Сlever, передає НСН.

Росіяни придумали нову тактику під час штурму

Російські піхотинці, зокрема застосовують пересувні каркасні “кокони”, намагаючись врятуватися від ударів дронів-камікадзе.

Така конструкція, вкрита травою, гілками та термоковдрами, нібито також захищає від виявлення за допомогою тепловізора.

росіяни придумали нову тактику

росіяни придумали нову тактику

“Сьогодні зранку були штурмові дії в смузі сусідів 72 омбр. Тактика противника наступна: 2 групи, одна в лоб йшла на лісосмугу, друга по полю з флангу, п*д *ри в цих коканах каркасних повзли, вчасно зреагувала піхота. Почалося тоді коли мавіки навіть не могли літати. В тепловізор не було видно”, – написав військовий.

Раніше ми писали: Окупантів, які розстріляли воїнів ЗСУ, ліквідували – Барабаш

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