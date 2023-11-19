Іноземні добровольці не очікували, що війна в Україні буде такою жорстокою – CNN

До лав українського війська продовжують вступати іноземні добровольці, утім дехто з них стикається з “неочікувано жорстким” перебігом війни. Тому деякі бійці після побаченого розривають контракт. Про це пише CNN, передає НСН.

Іноземні добровольці не очікували, що війна в Україні буде такою жорстокою

Так, влада відкрито визнає, що уникнення військової служби та недотримання правил мобілізації наразі є проблемою в Україні.

Лейтенант Дмитро Костюк розповів виданню, що їх підрозділ відчував нестачу людей, і тому “взвод почав поповнюватися іноземними бійцями, всього 12 осіб”. Але, за його словами, багато хто з іноземців не розуміє усієї специфіки бойових дій в Україні, часто романтизуючи війну. Проте на передовій вони стикаються з жорсткою реальністю, і не кожен здатен це витримати.

“Для когось це була романтика війни, для когось – професійна діяльність. Для багатьох – це лише гарний рядок у їх резюме. Як правило, вони не усвідомлюють, у що влізають. Багато людей уявляють нашу війну як перестрілку з ворогом, але вони не розуміють, скільки тут артилерії, і що ти цілий день, кожен день сидиш під обстрілом і можеш взагалі не бачити ворога”, – наголосив він.

Костюк також зауважив, що іноземні добровольці можуть легко розірвати контракт, на відмінну від українських військових.

“У мене так було – майже половина людей все побачила і сказала: “Ні, ні, це вже занадто. Це не та війна, на яку ми підписалися”, – поділився лейтенант.

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