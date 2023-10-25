Яка різниця між мобілізованим, добровольцем та контрактником – основні відмінності

Зараз в Україні оголошена загальна мобілізація, але не всі знають, яка різниця між мобілізованим, добровольцем та контрактником.

Про це НСН пише з посиланням на Факти.

Насамперед потрібно розрізняти юридичний аспект службовців. Наприклад:

Мобілізований – військовозобов’язана людина, яка за станом здоров’я придатна до проходження військової служби і яку включають до списків особового складу військової частини, тоді така особа стає військовослужбовцем. За ним залишається робоче місце (крім зарплати). Контрактник – професійна служба, коли військовий має ширші можливості вибору посад та місця служби. Особа, яка підписала контракт, не може звільнитися у зв’язку з наявністю трьох і більше дітей. Доброволець укладає контракт у резерв. Такі люди мають право на збереження місця роботи, посади, середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності.

Хто має право на УБД

Контрактники можуть претендувати на статус учасника бойових дій, якщо вони брали в них участь. Натомість добровольцям зробити це трішки важче. Закон, який дає право на отримання статусу УБД: Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (останні зміни 15.04.2023). Згідно з документом, мобілізовані теж мають право на отримання УБД, якщо вони безпосередньо брали участь у бойових діях.

Умови для звільнення зі служби 2023: основні аспекти

мобілізовані можуть звільнитися тоді, коли закінчиться правовий режим воєнного стану або за підставами, що визначені у Статті 26 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу;

контрактник може звільнитися, коли закінчиться дія контракту, адже він є строковим (важливо, що особа, яка підписала контракт, не може звільнитися у зв’язку з наявністю трьох і більше дітей).

Важливо, що служба українських мобілізованих під час воєнного стану триватиме до кінця воєнного стану або оголошення демобілізації. Умови проходження служби дуже схожі з контрактниками.

Мобілізовані теж можуть брати безпосередню участь у бойових діях, займати керівні посади та отримувати військові звання. Вік до 60 років, вищий офіцерський склад – до 65 років.

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