Яку купюру частіше використовують українці – Нацбанк

За інформацією Національного банку України станом на 1 січня 2024 року сума готівкового обігу склала 764,4 млрд грн, що на 6,7% (або 48,3 млрд грн) перевищує показник минулого року. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Нацбанк, передає НСН.

Яку купюру частіше використовують українці

Ці дані свідчать про зростання загальних показників, що пов’язане із значним збільшенням обігу банкнот найвищого номіналу, а саме 1000 грн.

Торік було лише 148,4 млн таких банкнот, наразі їх кількість вже становить 240,8 млн. Банкноти номіналом “Тисяча” вже увійшли в першу четвірку найпопулярніших.

Першість в обігу займає, як і у 2023 році, “п’ятисотка” – 769,5 млн штук, що становить 51%.

А от кількість “двохсоток” скоротилася – з 695,4 млн до 517,0 млн штук, це 14%. Вона посідає друге місце, як і минулого року.

На третьому місці – банкнота номіналом 100 грн, її на руках майже 166,7 млн.

За даними фінансового аналітика Михайла Демкова, найпопулярнішою купюрою серед українців є “пятисотка”.

Загальні показники:

500 грн — 51%;

1000 грн — 32 %;

200 грн — 14%.

100 грн використовує лише 10% населення, а на інші номінали припадає лише — 1%.

Серед монет найпопулярнішою залишається монета номіналом 10 копійок – їх в обігу понад 4 млрд одиниць. А от монета номіналом 10 гривень у 2023 році мала найбільший темп приросту. Її кількість в обігу зросла на 54,2% порівняно з початком минулого року. Не відставали й монети номіналом 5,2 та 1 гривня, їх обіг виріс – на 42,5%, 15,5% та 8,4% відповідно.

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