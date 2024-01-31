Якої шкоди довкіллю України завдала війна – відповідь Єрмака

Внаслідок воєнних дій в Україні вже зафіксовано майже 3600 випадків шкоди довкілля. Зараз природа країни переживає небачене знищення та забруднення. Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у зверненні для форуму “United for Justice. United for Nature”, передає НСН.

Якої шкоди довкіллю України завдала війна

“Ми втрачаємо унікальні ландшафти, тварин та рослини… Сьогодні ми говоримо про майже 3600 випадків шкоди довкіллю, завданих війною. Лише за січень в Україні нараховано шкоди довкіллю від бойових дій на понад 8 млрд гривень”, — зауважив він.

У свою чергу, міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що протягом періоду повномасштабної війни з росією природне середовище України зазнало збитків на суму 2,2 трильйона гривень.

В ці збитки входять:

1024 мільярди гривень збитків від засмічення земель та забруднення ґрунтів,

1081 мільярд гривень шкоди від забруднення повітря, а саме горіння нафтопродуктів, лісових пожеж, загоряння інших об’єктів,

82,2 мільярда гривень збитків від забруднення та засмічення водних ресурсів та морських вод.

“Першим викликом з відновлення довкілля є розмінування території. Ми маємо сьогодні понад 172 тисячі квадратних кілометрів потенційно замінованих територій. Відновлювати екосистему ми можемо тільки після розмінування. Тому розмінування це перша позиція в пункті 8 формули миру”, — пояснив Стрілець.

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