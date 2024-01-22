Як зміниться вартість доставки газу у 2024 році: деталі

Попри те, що тариф на доставку газу поки що не змінили, із січня 2024 року всім споживачам перерахували щомісячний платіж. При цьому, вартість залежить від області, в якій проживає людина. Про це пише 24 канал, передає НСН.

Як зміниться вартість доставки газу у 2024 році

Причина полягає в тому, що розмір нового платежу буде залежати від обсягу використання вами синього пального протягом минулого газового року. Саме це вплине на суми в нових платіжках.

Наразі тариф складає від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр. Однак вартість залежить від області, в якій ви проживаєте.

Формула розрахунку наступна: тарифи облгазу*(куби за період з 1 жовтня по 30 вересня 2023 року)/12 = щомісячна плата за доставку.

Водночас споживачам радять врахувати і те, що в Україні із січня запровадили так звану третю платіжку за газ. Тепер доведеться платити і за обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Що відомо про третю платіжку за газ

Нагадаємо, 5 грудня цього року НКРЕКП затвердила Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках та відрегулювала Кодекс газорозподільних систем.

У зв’язку з цим оператори газових мереж незабаром мають зробити дві речі:

привести чинні договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку у відповідність до Типового договору;

проінформувати співвласників багатоквартирних будинків про укладення договору за формою Типового договору, розмістивши інформацію про це в рахунках на оплату послуг з доставки газу.

Який нині тариф на газ

Щодо поточних тарифів на газ, в Україні провайдером останньої надії є НАК “Нафтогаз”, який обслуговує понад 98% українських споживачів газу. Щомісячний тариф на газ встановлено на рівні 7,96 гривні за кубометр.

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