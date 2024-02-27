Як українцям збирати донати, щоб банк не блокував рахунки – алгоритм дій

В Україні часто стається блокування банківських рахунків громадян, включаючи ті, які використовуються для того, щоб збирати донати. Однак існує процедура, яка дозволяє уникнути такого блокування.

Про це розповіла керівниця департаменту міжнародних переказів ПриватБанку Марія Страшко “Мінфіну”, передає НСН.

Як українцям збирати донати, щоб банк не блокував рахунки

За словами Марії Страшко, людина повинна звернутися до банку (за телефоном 3700, чат-онлайн або прийти до відділення) та надати підтвердження мети збору.

Йдеться про підтверджувальні документи, посилання в соціальні мережах або інше джерело інформування про збір. Після перевірки банк надасть можливість цьому клієнту проводити збір без обмежень.

“Ми здійснюємо аналіз отриманих даних від клієнта та відпрацьовуємо кожне звернення з індивідуальним підходом, спираючись на вимоги чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності”, – додала Страшко.

Відпрацювання звернення клієнта займає від декількох хвилин до 24 годин. У деяких індивідуальних ситуаціях відпрацювання може займати більше часу, якщо нам необхідна додаткова інформація від клієнта.

При цьому для проведення зборів коштів статус волонтера не є обов’язковим для клієнтів. Встановлення статусу “Волонтер” потребує більшої кількості підтверджувальних даних, детальний перелік яких клієнт отримує індивідуально після опрацювання звернення.

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