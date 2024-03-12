Представник ГУР Андрій Юсов в інтерв’ю FreeДом розповів, як РФ намагалась вбити Буданова, та скільки замахів всього було здійснено. Передає НСН.

Як РФ намагалась вбити Буданова: скільки серйозних замахів було здійснено

“На генерала Буданова було скоєно понад 10 спроб серйозних замахів. На жаль, унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки”, — сказав Юсов.

Він зазначив, що головними цілями для росіян є Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський та керівники українських спецслужб.

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