Росіяни проводили вибори путіна на Півдні України, відвідуючи мешканців зі зброєю. Проте, “виборчі дільниці” у одному з окупованих міст не відкрили через успішний удар українських дронів по будівлі “дільничної виборчої комісії”.

Про це розповів Кирило П., мешканець одного із окупованих росіянами містечок Півдня України, передає НСН.

За його словами, процес “виборів” розпочався з голосування “на дому”.

Забезпечували цей процес люди у військовій формі російської армії.

“Вулицею йшли чотири жіночки з урною та бюлетенями та чотири солдати-автоматники — один безпосередньо з жінками, три інші трохи позаду, типу контролювали місцевість”, — розповів Кирило.

За його словами, голосувати можна було навіть за наявності лише українського паспорту – відсутність російського громадянства нікого з учасників процесу не бентежила.

Дільниці не відкрились

А от повноцінні “вибори” у містечку, розташованому поблизу Запорізької АЕС, не відбулися.

Причиною цього стала атака українських дронів на будівлю, де мала розміщуватися “дільнична виборча комісія” окупантів.

“Через цей випадок місцева окупаційна “влада” терміново позакривала всі інші дільниці у місті — і голосування у неділю не відбулося. Точніше, воно мало б відбуватися — казали, що вулицями повинна була їздити спеціальна машина з представниками ДВК та урною, але ніхто цієї машини не бачив”, — зазначив українець, який з лютого 2022 року мешкає в окупації.

Як проводились вибори путіна на Півдні України – подробиці

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