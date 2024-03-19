ГУР допомагає російським добровольцям боротись з путінським режимом – Юсов

Про це повідомив речник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону “Свобода росії”, “Сибірського батальйону”, то це, в тому числі, обов’язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від путіна”, – наголосив Юсов.