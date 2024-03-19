ГУР допомагає російським добровольцям боротись з путінським режимом – Юсов

ГУР допомагає російським добровольчим формуванням “Російський добровольчий корпус” (РДК), “Свобода росії” і “Сибірський батальйон”, які діють на території росії.
Про це повідомив речник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає НСН.
“Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону “Свобода росії”, “Сибірського батальйону”, то це, в тому числі, обов’язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від путіна”, – наголосив Юсов.
Водночас керівник штабу РДК Олександр з позивним “Фортуна” в ефірі телемарафону 19 березня запевнив, що “йде розвиток наступальних дій і просування по всій лінії зіткнення” у прикордонних з Україною регіонах РФ.
За словами “Фортуни”, російські добровольці задіяли усі резерви для бойових дій.
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