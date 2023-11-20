Енергооб’єкти України отримали три рівні захисту: деталі

Урядом України та Генеральним штабом ЗСУ було прийнято рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури. Усі проектні рішення узгоджуються з Генштабом та Державною службою надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, передає НСН.

Енергооб’єкти України отримали три рівні захисту

“Перший рівень захисту – спорудження габіонів та біг-бегів. На сьогодні Агентство відновлення захищає 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів та ракет”, – сказав голова агентства Мустафа Найєм.

Другий рівень – це захист від дронів та шахедів. Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі “Укренерго”, починаючи з березня цього року. Під захистом 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій рівень – захист від ракет. Під захистом 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях. “Тут працюємо спільно з “Укренерго” – вони формують завдання на проектування та будівництво”, – повідомили в прес-службі.

За даними прес-служби, під час проектування використовуються вихідні дані від Генштабу, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США.

Габіони – це різновид огороджувальних конструкцій, виготовлених із міцної металевої сітки, наповненої камінням. Біг-бег – м’який контейнер, промислова тара, вироблена з гнучкого матеріалу і призначена для перевезення та зберігання різного роду вантажів і матеріалів, що мають сипучу консистенцію, такі, пісок.

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