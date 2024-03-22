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Дипломи та атестати: у Дії з’явились освітні документи – Федоров

освітні документи

У застосунку Дія з’явились освітні документи. Тепер атестат, диплом або свідоцтво завжди будуть доступні  увашому телефоні.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає НСН.

“Освітні документи вже в “Дії”. Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати й просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в “Дії”, – написав Федоров.

У застосунку відтепер доступні такі документи:

  • свідоцтво про базову середню освіту;
  • атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • диплом кваліфікованого робітника;
  • диплом фахового молодшого бакалавра;
  • диплом молодшого спеціаліста;
  • диплом молодшого бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом спеціаліста;
  • диплом магістра;
  • диплом доктора філософії;
  • диплом доктора мистецтва.

Для того, щоб документи з’явилися в “Дії” необхідно оновити застосунок.

Додавати документи вручну не потрібно – вони підтягнуться автоматично, але лише якщо інформація про вашу освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

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