Умід Ісабаєв, громадянин Узбекистану, дуже схожий на українського президента Володимира Зеленського, розповів, що намагався створити фірму, щоб возити з України до Узбекистану корів. Про це пише Главком, передає НСН.

Двійник Зеленського розповів, який бізнес планував розпочати в Україні

«Працював в автосервісі. Був у Києві в мене і бізнес-партнер з Узбекистану, разом із яким ми фірму відкрили. Планували, що з України до Узбекистану возитимемо корів, а у зворотному напрямку – фрукти і сухофрукти. Хотіли відкрити торговий дім, але не встигли», – розповідає чоловік.

Чоловік зараз перебуває у Німеччині і вирішує питання з документами, проте додав, що не проти повернутися в Україну. І зізнався, що не проти себе спробувати актором в Україні.

«Якби мені якусь роль запропонували, що не порочить Володимира Зеленського, я б не відмовив. А так, у мене є своя професія, своя робота. Поки не можу працювати, чекаємо оформлення документів», – заявив Умід.

Також він розповів, що його рідні перебувають в безпеці, тільки тяжко хворіє мама.

«Сестри в безпеці. Вони дорослі люди, заміжні, у них є свої сім’ї. Є батьківська хата, де живуть батько і мати. Мама тяжко хворіє. Скажу коротко: я в них один син – єдина надія й опора. Батько, коли я народився, назвав мене Умід тому, що це слово перекладається як «надія». Якщо мені доведеться залишитися в Німеччині, я б хотів їх до себе забрати», – сказав Умід.

Зазначимо, з початком повної масштабної російської агресії Ісабаєв переїхав до Німеччини через Польщу, бо вважав, що йому загрожує небезпека в Україні. Примітно, що з виїздом з України допоміг йому ще один двійник. Мова про дуже схожого на північнокорейського дикатора Кім Чен Ина, австралійського музичного продюсера та коміка зі сценічним іменем Говард Ікс (справжнє ім’я Лі Говард Хо Вун).

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